सब्जी में नमक होने पर कत्ल: दिल्ली में पति ने पत्नी को मारी गोली, छह माह पहले यूपी से परिवार आया था संगम विहार

यूपी के एटा से छह माह पहले आया था परिवार

दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला कमलेश छह महीने पहले ही तिगड़ी थाना क्षेत्र के संगम विहार में परिवार के साथ रहने आया था। कमलेश वेल्डिंग का काम करता है। अक्सर शाम को नशा आदि करके घर आता था। दंपती में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। तीन बच्चों में सबसे बड़ा बेटा 13 वर्ष का है। शुक्रवार को भी वह शराब पीकर घर आया। सब्जी में नमक ज्यादा होने की बात पर दोनों में विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में उसने अवैध देशी पिस्टल से पत्नी पर गोली चला दी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया। इसके साथ ही आरोपित ने हत्या के बाद झूठी कहानी क्यों गढ़ी।