फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   husband shot his wife after over shortage of salt in vegetable in delhi

सब्जी में नमक होने पर कत्ल: दिल्ली में पति ने पत्नी को मारी गोली, छह माह पहले यूपी से परिवार आया था संगम विहार

Sat, 19 Sep 2026 07:26 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 19 Sep 2026 07:26 PM IST
सार

मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला कमलेश छह महीने पहले ही तिगड़ी थाना क्षेत्र के संगम विहार में परिवार के साथ रहने आया था। कमलेश वेल्डिंग का काम करता है। अक्सर शाम को नशा आदि करके घर आता था। 

विज्ञापन
husband shot his wife after over shortage of salt in vegetable in delhi
पति ने पत्नी को मारी गोली - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी (संगम विहार) थाना इलाके में सब्जी में नमक कम रहने पर पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। पति कमलेश ने अपनी पत्नी पूनम (31) को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने लोगों को गुमराह करने के लिए दावा किया कि पूनम ने खुद को गोली मार ली, लेकिन स्थानीय लोगों को उसकी कहानी पर शक हुआ। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के वक्त घर में पूनम के तीन बच्चे भी मौजूद थे। तिगड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन

यूपी के एटा से छह माह पहले आया था परिवार
दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला कमलेश छह महीने पहले ही तिगड़ी थाना क्षेत्र के संगम विहार में परिवार के साथ रहने आया था। कमलेश वेल्डिंग का काम करता है। अक्सर शाम को नशा आदि करके घर आता था। दंपती में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। तीन बच्चों में सबसे बड़ा बेटा 13 वर्ष का है। शुक्रवार को भी वह शराब पीकर घर आया। सब्जी में नमक ज्यादा होने की बात पर दोनों में विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में उसने अवैध देशी पिस्टल से पत्नी पर गोली चला दी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया। इसके साथ ही आरोपित ने हत्या के बाद झूठी कहानी क्यों गढ़ी।

विज्ञापन
विज्ञापन

अचानक तेज आवाज सुनकर दौड़े पड़ोसी
पास-पड़ोस के लोगों के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे घर के अंदर से तेज आवाज आई। सभी दौड़कर वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर भी काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। पड़ोसी शिव कुमारी व रोहित के मुताबिक दरवाजा खोलते ही कमलेश ने कहा कि पत्नी ने खुद को गोली मार ली है। इसी दौरान वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।

विज्ञापन

पुलिस का बयान
तिगड़ी थाना पुलिस को 18 सितंबर को तिगड़ी थाना पुलिस को एक महिला को गोली लगने की सूचना देने वाली पीसीआर कॉल मिली। पीड़िता पूनम (30) पत्नी कमलेश के पेट में गोली लगी हुई मिली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें ब्रॉट डेड (अस्पताल पहुंचने पर मृत) घोषित कर दिया गया। जांच में पता चला कि झगड़े के दौरान, शराब के नशे में उनके पति कमलेश ने खुद को या अपनी पत्नी को मारने की धमकी देते हुए देसी कट्टे से गोली चलाई। मामला दर्जकर आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। -अनंत मित्तल, दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed