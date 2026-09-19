पेट्रोल पंपों पर रोज हजारों यूपीआई ट्रांजेक्शन: शुल्क बढ़ा तो क्या होगा संचालकों का फैसला? सता रहा सबको ये डर

कारोबारियों पर बढ़ेगा बोझ

ईंधन बिक्री का मार्जिन सीमित और निर्धारित होता है, जिससे परिचालन खर्चों को ही संतुलित करना चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में यूपीआई या अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर अतिरिक्त शुल्क लगने की स्थिति में कारोबारियों का आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में ग्राहक डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं, इसलिए शुल्क का प्रभाव भी व्यापक होगा।