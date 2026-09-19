कौन हैं डूसू के नए उपाध्यक्ष दीपांशु शौकीन?: एनएसयूआई ने नहीं दिया टिकट तो खाई कसम, पूरा प्रचार नंगे पैर किया

एनएसयूआई से जुड़े थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतरे

दीपांशु शौकीन पहले एनएसयूआई से जुड़े हुए थे। उन्होंने संगठन से उपाध्यक्ष पद के लिए टिकट की उम्मीद की थी और नामांकन भी दाखिल किया था। बाद में उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में उनका मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई समेत अन्य उम्मीदवारों से हुआ।