{"_id":"6ae719b81c1b348c250f8bea","slug":"video-congress-mega-rally-at-ramlila-maidan-over-the-issue-of-vote-theft-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की हुंकार, रागिनी नायक ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की हुंकार, रागिनी नायक ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 01 Nov 2026 04:21 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 04:21 PM IST







Link Copied



दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के मुद्दे पर ‘देश बचाओ-वोट बचाओ’ महारैली का आयोजन किया गया। रैली में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र सरकार और भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

विज्ञापन