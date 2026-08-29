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सीएनजी के दाम बढ़े: दिल्लीवालों को महंगाई का एक और झटका, 86.98 रुपये प्रति किलो हुई

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 29 Aug 2026 07:09 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 07:09 PM IST







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सीएनजी के दाम बढ़ने से दिल्लीवासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। राजधानी में सीएनजी 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी होकर अब 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है। कीमत बढ़ने से ऑटो-टैक्सी चालकों के साथ निजी वाहन मालिकों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ... और पढ़ें

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