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ब्लाइंड मर्डर सुलझा: बेटे के कत्ल में पिता और दोस्त पकड़े, डॉक्टर का बहाना कर ले गए, पत्थर से मारा; गला घोंटा

Sat, 29 Aug 2026 09:02 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 29 Aug 2026 09:02 AM IST
सार

दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने 38 वर्षीय गुल हसन के अंधे कत्ल का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में गुल हसन के 64 वर्षीय पिता तालुकदार अंसारी और 49 वर्षीय मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार किया है।

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Blind murder solved in Delhi father and another person arrested
अंधे कत्ल का खुलासा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने 38 वर्षीय गुल हसन की हत्या के आरोप में उसके पिता तालुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार किया है। गुल हसन के पिता 64 वर्षीय हैं, जबकि मोहम्मद वसीम की उम्र 49 वर्ष है।

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23 अगस्त, 2026 को कालिंदी कुंज में कच्ची कॉलोनी के पास एक सुनसान कंटेनर के अंदर एक अज्ञात शव मिला था। शव के पास सिर में चोट और खून से सना एक कंक्रीट का पत्थर भी मिला था। पुलिस ने बताया कि मृतक गुल हसन सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित था। 
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पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वे उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने सुनसान कंटेनर में ले गए थे। पुलिस के अनुसार, वसीम ने गुल हसन के सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर उस पर हमला किया। 
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उन्होंने कथित तौर पर कपड़े की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कथित हथियार, खून से सने कपड़े और गला घोंटने वाली रस्सी बरामद कर ली है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

ऐसे की थी गुल हसन की हत्या
आरोपियों ने गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने का बहाना बनाया। वे उसे कालिंदी कुंज के पास एक सुनसान कंटेनर में ले गए। वहां मोहम्मद वसीम ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद पिता तालुकदार अंसारी और वसीम दोनों ने मिलकर गुल हसन पर हमला किया। उन्होंने एक कपड़े की रस्सी से उसका गला घोंट दिया।


पुलिस ने किया खुलासा
शव मिलने के बाद साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान गुल हसन के रूप में की। जांच के दौरान, पुलिस ने उसके पिता तालुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर, खून से सने कपड़े और रस्सी भी बरामद की है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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