ब्लाइंड मर्डर सुलझा: बेटे के कत्ल में पिता और दोस्त पकड़े, डॉक्टर का बहाना कर ले गए, पत्थर से मारा; गला घोंटा

साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने 38 वर्षीय गुल हसन की हत्या के आरोप में उसके पिता तालुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार किया है। गुल हसन के पिता 64 वर्षीय हैं, जबकि मोहम्मद वसीम की उम्र 49 वर्ष है।

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Delhi: South-East District Police has solved a blind murder case with the arrest of 64-year-old Talukdar Ansari and 49-year-old Md. Wasim alias Akram in connection with the murder of Talukdar Ansari’s 38-year-old son, Gul Hasan.



On August 23, 2026, an unidentified body was found… — ANI (@ANI) August 29, 2026

23 अगस्त, 2026 को कालिंदी कुंज में कच्ची कॉलोनी के पास एक सुनसान कंटेनर के अंदर एक अज्ञात शव मिला था। शव के पास सिर में चोट और खून से सना एक कंक्रीट का पत्थर भी मिला था। पुलिस ने बताया कि मृतक गुल हसन सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित था।पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर खुलासा किया कि वे उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने सुनसान कंटेनर में ले गए थे। पुलिस के अनुसार, वसीम ने गुल हसन के सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर उस पर हमला किया।उन्होंने कथित तौर पर कपड़े की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कथित हथियार, खून से सने कपड़े और गला घोंटने वाली रस्सी बरामद कर ली है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।आरोपियों ने गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने का बहाना बनाया। वे उसे कालिंदी कुंज के पास एक सुनसान कंटेनर में ले गए। वहां मोहम्मद वसीम ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया। इसके बाद पिता तालुकदार अंसारी और वसीम दोनों ने मिलकर गुल हसन पर हमला किया। उन्होंने एक कपड़े की रस्सी से उसका गला घोंट दिया।शव मिलने के बाद साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान गुल हसन के रूप में की। जांच के दौरान, पुलिस ने उसके पिता तालुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर, खून से सने कपड़े और रस्सी भी बरामद की है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है।