लाल किला ब्लास्ट केस: 12 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में एनआईए की चार्जशीट दाखिल, नौ सितंबर को अगली सुनवाई

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एनआईए की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान

एनआईए ने पहले 12 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था। बाद में, दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। अदालत द्वारा इन आरोप पत्रों का संज्ञान लेना मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ है कि अदालत ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। विज्ञापन

Delhi Red Fort Blast Case: Special NIA Court has taken cognisance of the NIA's chargesheet in the Delhi Red Fort blast case. The NIA had filed a chargesheet against 12 accused persons. A supplementary chargesheet was also filed by the NIA against two other accused persons. विज्ञापन विज्ञापन



One… — ANI (@ANI) August 29, 2026

एनआईए ने पहले 12 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था। बाद में, दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। अदालत द्वारा इन आरोप पत्रों का संज्ञान लेना मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ है कि अदालत ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। यह मामला नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला के पास हुए एक कार विस्फोट से जुड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं।

नौ सितंबर को अगली सुनवाई

अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आरोपियों में से एक, उमर उन नबी, विस्फोट में ही मारा गया था। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह सुनवाई मामले की प्रगति और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।



एनआईए की चार्जशीट में क्या?

एनआईए ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किए थे। पहला आरोप पत्र 12 आरोपियों के खिलाफ था। जांच के दौरान मिले नए सबूतों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के आधार पर पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। पूरक आरोप पत्र में दो अतिरिक्त आरोपियों को नामजद किया गया है। इन कदमों से जांच एजेंसी ने अपनी विस्तृत पड़ताल प्रस्तुत की है।