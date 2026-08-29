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लाल किला ब्लास्ट केस: 12 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में एनआईए की चार्जशीट दाखिल, नौ सितंबर को अगली सुनवाई

Sat, 29 Aug 2026 11:44 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 29 Aug 2026 11:44 AM IST
सार

Delhi Red Fort Blast Case: लाल किला धमाका मामले में विशेष कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। एनआईए ने इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, साथ ही दो अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट भी दायर की थी।

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Delhi Red Fort Blast NIA files charge sheet against 12 accused
दिल्ली ब्लास्ट केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। यह मामला नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला के पास हुए एक कार विस्फोट से जुड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं।
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एनआईए की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान
एनआईए ने पहले 12 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था। बाद में, दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। अदालत द्वारा इन आरोप पत्रों का संज्ञान लेना मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ है कि अदालत ने आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया है। 
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Delhi Red Fort Blast NIA files charge sheet against 12 accused
कोर्ट रूम - फोटो : ANI
नौ सितंबर को अगली सुनवाई
अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। आरोपियों में से एक, उमर उन नबी, विस्फोट में ही मारा गया था। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह सुनवाई मामले की प्रगति और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

Delhi Red Fort Blast NIA files charge sheet against 12 accused
दिल्ली धमाका मामला - फोटो : एएनआई


एनआईए की चार्जशीट में क्या?
एनआईए ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किए थे। पहला आरोप पत्र 12 आरोपियों के खिलाफ था। जांच के दौरान मिले नए सबूतों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के आधार पर पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। पूरक आरोप पत्र में दो अतिरिक्त आरोपियों को नामजद किया गया है। इन कदमों से जांच एजेंसी ने अपनी विस्तृत पड़ताल प्रस्तुत की है।

Delhi Red Fort Blast NIA files charge sheet against 12 accused
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था धमाका - फोटो : ANI/PTI
लाल किला विस्फोट मामले में हैं मृतक समेत 14 आरोपी
मामले में कुल 14 आरोपी हैं, जिनमें से एक उमर उन नबी विस्फोट स्थल पर ही मारा गया था। एक अन्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शेष आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। विशेष एनआईए अदालत में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। इस सुनवाई में मामले की आगे की दिशा तय की जाएगी।
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