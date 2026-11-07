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चावड़ी बाजार हादसा: हादसे के बाद अभी भी जारी है राहत-बचाव कार्य

अनुज कुमार

Updated Sat, 07 Nov 2026 05:56 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 05:56 PM IST







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पुरानी दिल्ली स्थित चावड़ी बाजार के शीश महल के पास गली सहतारा में बृहस्पतिवार को जमींदोज हुई इमारत का मलबा हटाने का काम शनिवार को भी जारी रहा। मालबे में से तीन शव और निकले। ... और पढ़ें

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