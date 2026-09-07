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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने का सामने आया सीसीटीवी फुटेज

Sharukh Khan

Updated Mon, 07 Sep 2026 08:54 AM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 08:54 AM IST







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दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग गिरने के बाद धूल का गुबार उठता दिख रहा है। ... और पढ़ें

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