राजधानी में धनतेरस वाले दिन आग ही आग बरसी, दिल्ली में की जगहों पर बरसी आग

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राष्ट्रीय राजधानी में धनतेरस वाले दिन आग ही आग बरसी। दिल्ली में शुक्रवार के दिन गफ्तार मार्केट, संगम विहार, न्यू आजादपुर, गांधी नगर और देर शाम साकेत स्थित किआ शोरूम में भीषण आग लग गई। किआ शोरूम में लगी आग में 12 से 15 लोगों को बचाया गया। इनमें सात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सभी जगहों पर जान का नुकसान होने का समाचार नहीं है। हालांकि इन जगहों पर आग में करोड़ों का माल स्वाह हो गया। संबंधित जगहों की थाना पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

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