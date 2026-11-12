दिल्ली: जलाई गई सोनिया गांधी की किताब, पीड़ित परिवार बोले- 1984 के जख्मों पर पर्दा डालने की कोशिश; जताया रोष

किताब में राजीव गांधी को सिखों का हमदर्द दिखाने का प्रयास

इस मौके पर कालका और काहलों ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से 1984 के सिख दंगों के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और राजीव गांधी को सिखों का हमदर्द दिखाने का प्रयास किया है। उनका कहना था कि उस समय राजीव गांधी ने नरसंहार को लेकर ‘जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है’ जैसी टिप्पणी की थी। ऐसे में पुस्तक में प्रस्तुत घटनाक्रम ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाते।