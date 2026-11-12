दिल्ली: 11 किमी लंबे छठ घाट का उद्घाटन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- यह पूर्वांचली समाज के लिए बड़ी सौगात

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुनक नहर के दोनों किनारों पर 11 किलोमीटर लंबे भव्य छठ घाट का उद्घाटन किया। साथ ही सिंगलपुर रोड चौड़ीकरण कार्य भी दिल्लीवासियों को समर्पित किया गया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थीं।

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#WATCH दिल्ली | मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "कल से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है। इस पावन पर्व से पहले, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री शालीमार बाग से विधायक और पूरी निष्ठा से काम करने वालीं रेखा गुप्ता ने सभी छठ व्रतियों, सनातन धर्म के अनुयायियों और पूर्वांचल के लोगों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है..." विज्ञापन विज्ञापन — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2026

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, कल से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है। इस पावन पर्व से पहले, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी छठ व्रतियों, सनातन धर्म के अनुयायियों और पूर्वांचल के लोगों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है।साथ ही कहा, यह दिल्ली के पूर्वांचली समाज के लिए बड़ी सौगात है। वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार ने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस वर्ष भी छठ महापर्व के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, ताकि प्रत्येक परिवार श्रद्धा, सम्मान और सुविधा के साथ पर्व मना सके।