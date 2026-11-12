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दिल्ली: तबादले के बाद नई तैनाती पर नहीं पहुंचे आठ पुलिसकर्मी, सभी निलंबित; महीनों तक पुराने थाने में ही रहे

Thu, 12 Nov 2026 04:29 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 04:29 PM IST
सार

इन कर्मियों को आधिकारिक आदेशों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। उन्हें उनके पुराने पदों से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी नई जगहों पर रिपोर्ट नहीं किया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया।

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दिल्ली पुलिस के आठ कर्मी निलंबित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली पुलिस के आठ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें अधिकारी और स्टाफ सदस्य दोनों शामिल हैं। उन्हें तबादले के बावजूद नई तैनाती वाले स्थानों पर शामिल न होने के आरोप में निलंबित किया गया है।

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पुराने पदों से भी कार्यमुक्त किए गए
इन कर्मियों को आधिकारिक आदेशों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। उन्हें उनके पुराने पदों से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी नई जगहों पर रिपोर्ट नहीं किया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। इस कार्रवाई का विवरण डीसीपी कार्यालय में एक डीडी एंट्री में दर्ज किया गया है। यह दर्शाता है कि विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। शीर्ष अधिकारियों ने इस कार्रवाई पर एक स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि यह कदम दंडात्मक प्रकृति का नहीं है। यह किसी अनुशासनात्मक उद्देश्य से भी नहीं उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्थानांतरित कर्मी अपनी नई तैनाती पर शामिल हों।

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क्यों हुआ निलंबन?
आठ दिल्ली पुलिस कर्मियों को उनके नए तैनाती स्थलों पर शामिल न होने के आरोप में निलंबित किया गया है। उन्हें आधिकारिक आदेशों के तहत स्थानांतरित किया गया था। साथ ही उन्हें उनके पुराने पदों से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। लगातार निर्देशों के बावजूद उन्होंने नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट नहीं किया था।

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अधिकारियों का स्पष्टीकरण
एक शीर्ष अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई दंडात्मक नहीं है। यह किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं की गई है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि तबादला किए गए कर्मी अपनी नई जगहों पर कार्यभार संभालें। कथित तौर पर उनके एसएचओ ने उन्हें कई महीनों तक कार्यमुक्त नहीं किया था। यह स्पष्टीकरण विभाग की मंशा को दर्शाता है।

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