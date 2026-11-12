दिल्ली: तबादले के बाद नई तैनाती पर नहीं पहुंचे आठ पुलिसकर्मी, सभी निलंबित; महीनों तक पुराने थाने में ही रहे

पुराने पदों से भी कार्यमुक्त किए गए

इन कर्मियों को आधिकारिक आदेशों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। उन्हें उनके पुराने पदों से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी नई जगहों पर रिपोर्ट नहीं किया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। इस कार्रवाई का विवरण डीसीपी कार्यालय में एक डीडी एंट्री में दर्ज किया गया है। यह दर्शाता है कि विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। शीर्ष अधिकारियों ने इस कार्रवाई पर एक स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि यह कदम दंडात्मक प्रकृति का नहीं है। यह किसी अनुशासनात्मक उद्देश्य से भी नहीं उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्थानांतरित कर्मी अपनी नई तैनाती पर शामिल हों।