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मंडी हाउस में ‘कृष्ण’ की प्रस्तुति, नृत्य नाटिका में कलाकारों ने जीवंत किए कृष्ण के प्रसंग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 28 Aug 2026 07:22 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 07:22 PM IST







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नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी सभागार में कलाकारों ने नृत्य नाटिका ‘कृष्ण’ की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। कलाकारों ने नृत्य और अभिनय के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन एवं प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया। ... और पढ़ें

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