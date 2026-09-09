केजरीवाल फिर बने राष्ट्रीय संयोजक: 'आप' के 330 सदस्यों की सहमति से लगी मुहर, 23 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित
आम आदमी पार्टी (आप) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज शाम वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक फिर से चुना गया। कुल 330 सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान पार्टी के अन्य प्रमुख पदों पर भी चुनाव हुए। पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव के रूप में चुना गया। वहीं, एनडी गुप्ता कोषाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त, एक नई 23 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है।