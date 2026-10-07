{"_id":"6ac6055b822c0fb5d10368a8","slug":"video-job-fair-organized-at-delhi-university-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉब मेले का आयोजन, उमड़ी छात्रों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉब ओर इंटर्नशिप प्राप्त करने को उमड़ी छात्रों की भीड़। डीयू के बहुउद्देशीय सभागार में जॉब मेले अवसर का आयोजन, 75 से अधिक कंपनियां इंटरव्यू ओर टेस्ट के जरिए छात्रों की योग्यता को परख रही हैं। जॉब मेला देर शाम तक चलेगा। डीयू प्रशासन को 1000 से अधिक जॉब ऑफर मिलने की उम्मीद।

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