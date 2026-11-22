संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को भारत मंडपम में हरियाणा दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक विरासत और विकास की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों और सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।समारोह का मुख्य आकर्षण शाम को भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। इसमें हरियाणवी लोक नृत्य, रागनी और पारंपरिक संगीत की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणा की ग्रामीण जीवनशैली, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे दर्शक मौजूद रहे। दूसरे राज्यों से आए लोगों ने भी हरियाणा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। व्यापार मेले के मंच पर आयोजित इस समारोह ने न केवल हरियाणा की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखा, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों को प्रदेश की लोक परंपराओं से रूबरू होने का अवसर भी दिया।