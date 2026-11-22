नई दिल्ली। एचआईवी संक्रमित गैंग्रीन से पीड़ित बेघर महिला(43) की रविवार सुबह मौत हो गई। हिंदू राव अस्पताल में पर्याप्त सुविधा नहीं होने पर उसे कलर डॉप्लर जांच की सलाह दी गई। इसके बाद महिला को उपचार के लिए लोकनायक अस्पताल लाया गया। आरोप है कि वहां उसे भर्ती नहीं किया गया, हालांकि इमरजेंसी में उसके पैर के घाव की ड्रेसिंग की गई। आरोप को लेकर अस्पताल से प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे में भटकाने का आरोप लगाते हुए महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह रात में लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दे रही है। वीडियो में दावा किया गया है कि शनिवार दोपहर तीन बजे से उसे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मगर, भर्ती नहीं किया गया है। इस वीडियो को अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने साझा किया है। अधिवक्ता के अनुसार महिला मलकागंज स्थित शेल्टर होम में रहती थी। रविवार सुबह उसकी वहां पर मौत हुई है।