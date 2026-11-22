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पुलिस ने एनओसी देने से किया था इन्कार, फिर भी 11 अक्टूबर को करा दी दौड़संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी में सीजेपी और राजनीतिक प्रदर्शनों के चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात था और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई थी। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक निजी कंपनी ने करीब दो हजार लोगों की दौड़ करा दी। दक्षिण जिला पुलिस ने पहले ही सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आयोजन की अनुमति (एनओसी) देने से इन्कार कर दिया था। इसके बावजूद आयोजकों ने 11 अक्टूबर को तड़के पांच बजे दौड़ शुरू करा दी। मामले में अब लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने बोल्डसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।दक्षिण पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के मुताबिक, कंपनी ने पांच अक्टूबर को स्टेडियम में पुमा नाइट्रो रन दिल्ली (फॉर एक्सपेरिमेंटल नोमैड्स) कराने के लिए आवेदन किया था। आयोजन 11 अक्टूबर को सुबह 4:30 से 10:30 बजे तक प्रस्तावित था। इसमें 1500 से 2000 लोगों के जुटने की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने सात अक्टूबर को आवेदन पर प्रक्रिया शुरू की, लेकिन 10 अक्टूबर को तत्कालीन सुरक्षा हालात, यातायात और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एनओसी देने से मना कर दिया। आयोजकों को फैसले से अवगत भी करा दिया गया था।10 और 11 अक्तूबर को कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। 11 अक्टूबर को जंतर-मंतर चलो का भी आह्वान किया गया था। इससे एक दिन पहले दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।