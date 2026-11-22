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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। चांदनी चौक में एमसीडी के नाम पर फर्जी पार्किंग रसीद काटकर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना किसी अनुमति के पार्किंग संचालित कर लोगों से पैसे वसूल रहा था। पुलिस ने उसके पास से फर्जी रसीदों की पुस्तिकाएं और 220 रुपये बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार, 20 नवंबर को सुभाष मार्ग स्थित प्रेजेंटेशन स्कूल के पास अवैध पार्किंग वसूली की सूचना मिली थी। पुलिस को देखते ही पार्किंग के लिए आवाज लगा रहा युवक भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान आकाश(33) के रूप में हुई है। वह कश्मीरी गेट के जमना बाजार का रहने वाला है।उत्तर पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि तलाशी के दौरान उसके पास से एमसीडी के नाम पर छपी पार्किंग रसीदें मिलीं। इन पर एमसीडी ऑथराइज्ड एससीटी/बाइक पार्किंग लिखा था। आरोपी पार्किंग संचालन से संबंधित कोई वैध अनुमति भी नहीं दिखा सका। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पढ़ाई छोड़ चुका है और पहले मजदूरी से जुड़े काम करता था। पुलिस ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की है।