{"_id":"6ac5288f0d352b1f9a03854c","slug":"video-motorcyclist-killed-after-being-hit-by-canter-near-revasan-in-nuh-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"नूंह: रेवासन के पास रॉन्ग साइड से आ रहे कैंटर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नूंह में रेवासन गांव के समीप मंगलवार को रॉन्ग साइड से आ रहे कैंटर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक पुत्र पतराम के रूप में हुई है। घटना के बाद कैंटर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार दीपक बाइक पर सवार होकर सोहना की ओर से नूंह की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह रेवासन गांव के समीप पहुंचा, इसी दौरान नूंह की तरफ से सोहना की ओर रॉन्ग साइड में आ रहे कैंटर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

... और पढ़ें