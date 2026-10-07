फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Man stabbed in Bainsi following a minor altercation

मामूली कहासुनी के बाद बैंसी में व्यक्ति को चाकू मारा, हालत गंभीर

Wed, 07 Oct 2026 12:47 AM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:47 AM IST
Man stabbed in Bainsi following a minor altercation
नूंह के गांव बैंसी में मामूली कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति पर देर रात चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। चाकू लगने के बाद घायल बेहोश हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल की पहचान हब्बू पुत्र पलटू के रूप में हुई है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर

अमर उजाला पर देखें हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर
Himachal Pradesh
06 Oct 2026

सिरमौर: कौलावालाभूड़ आईटीआई की बदहाली पर डॉ. बिंदल के नेतृत्व में प्रदर्शन

Sirmaur: Protest led by Dr. Bindal over the dilapidated state of Kaulawalabhud ITI.
Sirmour
06 Oct 2026

खरगोन: समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग, किसानों ने मंडी गेट पर जड़ा ताला; प्रदर्शन में एक किसान की तबीयत बिगड़ी

Farmers protest, demanding procurement at support price
Khargone
06 Oct 2026

शव रखकर चार घंटे हाईवे जाम करने पर 23 नामजद समेत 138 पर केस;video

Case registered against 138 people, including 23 named individuals, for blocking the highway for four hours with a body
Chandauli
06 Oct 2026

घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात समेत कीमती सामान ले गए चोर;video

Theft worth lakhs after breaking into a house; thieves made off with cash, jewelry, and other valuables
Chandauli
06 Oct 2026
विज्ञापन

वडनगर से वाराणसी जा रही बाइक यात्रा पीडीडीयू नगर पहुंची, जगह-जगह हुआ स्वागत;video

A bike rally traveling from Vadnagar to Varanasi reached PDD Nagar and was welcomed at various places along the way
Chandauli
06 Oct 2026

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश मंत्री बने संदीप शर्मा;video

Sandeep Sharma appointed State Secretary of the Vishwa Hindu Raksha Parishad
Chandauli
06 Oct 2026
विज्ञापन

बिजली, पानी, सड़क के लिए जुगैल के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन;video

Jugal villagers staged a protest for electricity, water, and roads
Sonebhadra
06 Oct 2026

बनने लगा पीडीडीयू जंक्शन जाने वाला मार्ग, यात्रियों को मिलेगी राहत;video

Construction of the route to PDU Junction has begun; passengers will get relief
Chandauli
06 Oct 2026

अखिलेश की गिरफ्तारी के विरोध में सपा का कलेक्ट्रेट पर धरना;video

SP stages sit-in at the Collectorate in protest against Akhilesh's arrest
Azamgarh
06 Oct 2026

काशी में दिखेगी वायुसेना की ताकत, घाटों के ऊपर 1: 30 घंटे का होगा एयर शो

Air show in Kashi Fighter jets will perform over eight types of aerial maneuvers at namo ghat
Varanasi
06 Oct 2026

बिजली के तार की चपेट में आने से मैजिक चालक की मौत

Magic vehicle driver dies after coming into contact with dangling power line
Varanasi
06 Oct 2026

मनसा देवी मंदिर में महिला के हाथ से सोने का कंगन चोरी, 2 महिलाएं गिरफ्तार

मनसा देवी मंदिर में महिला के हाथ से सोने का कंगन चोरी, 2 महिलाएं गिरफ्तार
Chandigarh-Punjab
06 Oct 2026

VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज: अपने पसंदीदा स्टार्स के लिए आपस में भिड़े फैंस, स्टेडियम के बाहर भारी जोश

VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज: अपने पसंदीदा स्टार्स के लिए आपस में भिड़े फैंस, स्टेडियम के बाहर भारी जोश
Lucknow
06 Oct 2026

VIDEO: 23वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कविता पाठ का आयोजन

VIDEO: 23वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कविता पाठ का आयोजन
Lucknow
06 Oct 2026

झंडूता: कैप्टन रामलाल बने सैनिक लीग बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष

Jhandutta: Captain Ramlal becomes President of the Sainik League Bilaspur unit.
Bilaspur
06 Oct 2026

90 फीट का रावण और 85-85 फीट के कुंभकरण-मेघनाथ होंगे आकर्षण, 19-20 अक्तूबर को दशहरा महोत्सव

A 90-foot Ravana and 85-foot effigies of Kumbhakarna and Meghnada will be the main attractions; the Dussehra festival will be held on October 19–20.
Panipat
06 Oct 2026

VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, दर्शकों में भारी उत्साह, वैभव को खास क्रेज

VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, दर्शकों में भारी उत्साह, वैभव को खास क्रेज
Lucknow
06 Oct 2026

VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, इकाना स्टेडियम मे बाहर भारी संख्या में एकत्र हुए दर्शक

VIDEO: भारत VS वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, इकाना स्टेडियम मे बाहर भारी संख्या में एकत्र हुए दर्शक
Lucknow
06 Oct 2026

VIDEO: राज्यसभा चुनाव के लिए सभी नामांकन दाखिल, देखें प्रदेश की बड़ी खबरें

VIDEO: राज्यसभा चुनाव के लिए सभी नामांकन दाखिल, देखें प्रदेश की बड़ी खबरें
Lucknow
06 Oct 2026

गुरुग्राम: सिंगापुर कंपनियों को निवेश के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया न्योता

Chief Minister Nayab Singh Saini invites Singaporean companies to invest
Gurugram
06 Oct 2026

अमर उजाला पर देखें पंजाब की हर बड़ी खबर

अमर उजाला पर देखें पंजाब की हर बड़ी खबर
Chandigarh-Punjab
06 Oct 2026

वीडियो: नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस धू-धूकर जली, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू; जानें क्या कहा

Video: Fire department brings fire in moving bus on Noida Expressway under control.
Noida
06 Oct 2026

धर्मशाला: रेल बहाली की मांग पर सांसद और डीआरएम के समक्ष गरजे लोग

Dharamshala: People raise their voices before the MP and DRM, demanding the restoration of train services.
Dharamshala
06 Oct 2026

फरीदकोट में बीए की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, पिता की शिकायत पर अज्ञात पर केस दर्ज

BA student commits suicide by hanging herself in Faridkot.
Chandigarh-Punjab
06 Oct 2026

वाराणसी में बुलडोजर एक्शन, कई भवनों को किया गया ध्वस्त

Bulldozer action in Varanasi; several buildings demolished
Varanasi
06 Oct 2026

दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाया दम

Female students showcased their prowess in the two-day sports competition.
Karnal
06 Oct 2026

राहुल और अखिलेश की गिरफ्तारी पर फूटा आक्रोश, कांग्रेस ने फूंका निर्वाचन आयुक्त का पुतला

Outrage erupts over arrest of Rahul and Akhilesh Congress burns an effigy of the Election Commissioner
Mau
06 Oct 2026

हरियाणा के किसानों को एमएसपी बढ़ोतरी से 515 करोड़ का फायदा, सरसों-गेहूं को सबसे बड़ा लाभ

हरियाणा के किसानों को एमएसपी बढ़ोतरी से 515 करोड़ का फायदा, सरसों-गेहूं को सबसे बड़ा लाभ
Chandigarh-Haryana
06 Oct 2026

कानपुर कैटरर्स एसोसिएशन का महासम्मेलन और शपथ ग्रहण 9 अक्तूबर को

Kanpur Caterers Association’s Grand Conference and Swearing-in Ceremony on October 9
Kanpur
06 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed