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नूंह शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। नगर परिषद नूंह क्षेत्र में पिछले तीन-चार दिनों से लगातार एंटी स्मॉग गन चलाई जा रही हैं। इनके माध्यम से पानी की महीन बूंदों का छिड़काव कर वातावरण में मौजूद धूल के कणों को नीचे बैठाने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

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