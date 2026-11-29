{"_id":"6b0bb5184d82614b65093f09","slug":"video-24th-annual-day-celebrated-at-aravali-public-school-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अरावली पब्लिक स्कूल में 24वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अरावली पब्लिक स्कूल में 24वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया, विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
मूसा नगर स्थित अरावली पब्लिक स्कूल में विद्यालय का 24वां वार्षिक समारोह हर्षोल्लास और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस वर्ष समारोह की थीम 'आइए, हम जमाने के साथ चलें' रखी गई। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और बदलते समय के साथ आगे बढ़ने के साथ भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को बनाए रखने का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस अधिकारी फैसल खान तथा विशिष्ट अतिथि फरीहा अहमद और आर्क फाउंडेशन नूंह के संस्थापक एवं विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी अब्दुस समद शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का पौधे और शॉल भेंटकर स्वागत किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।