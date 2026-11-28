फिरोजपुर झिरका के साइमीर बास के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में तीन की मौत दो गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार में कार डिवाइडर से जा टकराई। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ।

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पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।