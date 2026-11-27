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नूंह में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय

Digvijay Singh

Updated Fri, 27 Nov 2026 07:56 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 07:56 PM IST







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नूंह में नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आमजन के सहयोग के बिना नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना संभव नहीं है। यह बात पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिण मंडल रेवाड़ी ओमप्रकाश नरवाल ने शुक्रवार को गांव रेवासन में नूंह पुलिस की ओर से आयोजित नशा मुक्त मेवात जन-जागरूकता कार्यक्रम में कही। ... और पढ़ें

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