{"_id":"6b019939f7827a4a8b0f8930","slug":"video-yamuna-city-department-swings-into-action-following-a-report-in-amar-ujala-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुना सिटी: अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया विभाग, सड़कों की सफाई भी शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जेवर के नीमका गांव में जलभराव की समस्या को लेकर अमर उजाला में 13 नवंबर को प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद समाधान की दिशा में काम शुरू हो गया है। गांव में सड़कों पर जमा पानी निकालने और तालाब का जलस्तर कम करने के लिए बिजली से चलने वाली मोटर लगाई गई है। मोटर के माध्यम से तालाब का पानी निकाला जा रहा है। इससे गांव की सड़कों पर हो रहा जलभराव बंद हो गया है और ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिली है। कई दिनों तक सड़कों पर पानी भरा रहने के कारण रास्तों पर गंदगी जमा हो गई थी। अब पानी निकलने के बाद सड़कों पर फैली गंदगी को हटवाकर सफाई कराई जा रही है। ग्रामीणों को जलभराव के कारण रोजाना आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को रास्तों से निकलने में दिक्कत होती थी। ग्रामीणों ने समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित करने और इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई पर राहत जताई साथ ही अमर उजाला का आभार व्यक्त किया।

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