{"_id":"6ad4b2c959b712a7a9090d42","slug":"video-worship-of-1008-young-girls-a-message-sent-in-honor-of-nari-shakti-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"1008 कन्याओं का पूजन, नारी शक्ति के सम्मान का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
1008 कन्याओं का पूजन, नारी शक्ति के सम्मान का दिया संदेश
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इकोटेक-12 स्थित रामलीला मैदान में रविवार को अष्टमी के अवसर पर प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट की ओर से 1,008 कन्याओं का पूजन कर मां महाशक्ति की आराधना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं के हाथों कराया गया। इसमें ट्रस्ट के सैकड़ों आजीवन सदस्यों और क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।