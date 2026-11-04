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नोएडा: जनगणना में शामिल होने से न करें परहेज, 16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना; वंदना त्रिपाठी की अपील

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 04 Nov 2026 02:16 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 02:16 PM IST







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जनगणना में शामिल होने से किसी भी व्यक्ति की निजता को कोई खतरा नहीं है। न ही लोगों की निजी जानकारी लीक होगी। जनगणना में जुटाई जाने वाली सूचनाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ एवं जनगणना अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने दी। उन्होंने लोगों से जनगणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। ... और पढ़ें

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