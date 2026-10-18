{"_id":"6ad4b30a0ff61a98ee0849b5","slug":"video-sector-residents-struggling-with-contaminated-drinking-water-dirt-and-encroachment-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"दूषित पेयजल, गंदगी और अतिक्रमण से जूझ रहे सेक्टरवासी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा में पेयजल, साफ-सफाई, अतिक्रमण और सुरक्षा जैसी समस्याओं से सेक्टर अल्फा दो में लोग जूझ रहे हैं। जर्जर पेयजल लाइन के कारण घरों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, सेक्टर में जगह-जगह अतिक्रमण होने से जाम की समस्या बनी रहती है। सेक्टर के लोगों ने रविवार को अमर उजाला संवाद में अपनी आवाज उठाई।

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