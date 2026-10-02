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ग्रेटर नोएडा: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, सपा मनाएगी लोकतंत्र बचाओ सप्ताह

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:05 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 05:05 PM IST







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ग्रेटर नोएडा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन का एलान किया है। दो से आठ अक्तूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता एसआईआर, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाएंगे। ... और पढ़ें

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