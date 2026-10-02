Noida News: चोरी की बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:41 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:41 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है।आरोपी की पहचान साहिल यादव (19) निवासी मैनपुरी के रूप में हुई है। साथ ही एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया है। दोनों के पास से चोरी की बाइक और एक चाकू बरामद हुआ है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को पुलिस टीम एनपीएक्स क्षेत्र में गश्त पर थी। कोंडली सेक्टर 149 से गढ़ी समस्तीपुर की ओर जाते समय मुखबिर ने सूचना दी कि पुस्ता रोड की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के कट के पास दो लोग चोरी की बाइक पर बैठे हैं। वह उसे बेचने की फिराक में हैं और बाइक पर नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों को पकड़ लिया।
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