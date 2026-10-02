Noida News: किताबों से निकलकर मॉडल में दिखी पढ़ाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:58 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर अल्फा एक स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में विद्यार्थियों ने किताबों में पढ़े विषयों को मॉडल और प्रयोगों के जरिये जीवंत कर दिया। गांधी-शास्त्री जयंती के अवसर पर विद्यालय परिसर में 22 कमरों के साथ प्रार्थना सभा परिसर तक फैली विषय आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में कला, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के मॉडल लगाए गए। कंप्यूटर विज्ञान में रोबोटिक्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और एआई की जानकारी दी गई। रुक्मिणी बनर्जी ने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करने की सीख दी, जबकि डॉ. राफी मंजली ने एकजुट होकर देश के उत्थान में योगदान देने का संदेश दिया।ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर अल्फा एक स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में विद्यार्थियों ने किताबों में पढ़े विषयों को मॉडल और प्रयोगों के जरिये जीवंत कर दिया। गांधी-शास्त्री जयंती के अवसर पर विद्यालय परिसर में 22 कमरों के साथ प्रार्थना सभा परिसर तक फैली विषय आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में कला, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के मॉडल लगाए गए। कंप्यूटर विज्ञान में रोबोटिक्स, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और एआई की जानकारी दी गई। रुक्मिणी बनर्जी ने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करने की सीख दी, जबकि डॉ. राफी मंजली ने एकजुट होकर देश के उत्थान में योगदान देने का संदेश दिया।ब्यूरो