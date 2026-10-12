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नोएडा हाट सेक्टर-33 में बारिश का कहर, हैंडलूम एक्सपो में दुकानदारों का सामान भीगा, लाखों के नुकसान की आशंका

जितेंद्र सिंह

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:50 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:50 PM IST







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नोएडा हाट सेक्टर-33 में बारिश का कहर, हैंडलूम एक्सपो में दुकानदारों का सामान भीगा, लाखों के नुकसान की आशंका

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