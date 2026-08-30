{"_id":"6a9464577debfab9110e29eb","slug":"video-primary-school-building-in-marhara-village-in-noida-has-been-reduced-to-rubble-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में मारहरा गांव के प्राथमिक विद्यालय की इमारत मलबे में तब्दील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जेवर क्षेत्र के मारहरा गांव के प्राथमिक विद्यालय की इमारत को टूटे हुए करीब एक साल बीत चुका है। पुरानी इमारत अब मलबे में तब्दील हो चुकी है और गांव के बच्चे पिछले एक साल से अस्थाई स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्कूल की नई इमारत बनवाने की मांग लगातार उठाई, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी नई इमारत बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

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