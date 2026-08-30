यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा: फिल्मी अंदाज में उछला ट्रक, डिवाइडर तोड़ दूसरी लेन से आ रही कार पर गिरा, 4 की मौत

ट्रक चालक हिरासत में, मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसीपी जेवर राजीव सिसौदिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया ट्रक अनियंत्रित होने के कारण हादसा हुआ है। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चारों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया था लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतकों की जानकारी जुटा जा रही है जिससे उनके परिजनों को सूचना दी जा सके।