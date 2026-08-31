पोस्टमॉर्टम ने खोली हैवानियत की परतें: गर्दन समेत कई हिस्सों में चोट, नाखून से नोचा, बलराज की सामने आई बर्बरता

जांच में बच्ची के छाती, गर्दन समेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। कई जगह नाखून से नोचने के निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निजी अंगों पर गंभीर चोट और अंदरूनी हिस्से में चोट के निशान का भी उल्लेख किया गया है। यह चोटें जबरदस्ती और हिंसक यौन उत्पीड़न की ओर इशारा करती हैं। गर्दन की मांसपेशियों और आसपास के हिस्से में रक्तस्त्राव के संकेत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि गला काफी जोर से दवाया गया था।