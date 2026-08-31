नोएडा में चल रहा था कटिया निगम: घर में बना बिजली उपकेंद्र, 250 केवीए ट्रांसफॉर्मर से 100+ घरों को सप्लाई

उपकेंद्र में 250 केवीए तक का ट्रांसफाॅर्मर भी लगाया गया था जिसके जरिये अन्य घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। पर्थला गांव में रविवार को विद्युत निगम की टीम ने छापा मारकर इसका पर्दाफाश किया। कई वर्ष पहले गांव निवासी क्षत्रु ने विद्युत निगम से कनेक्शन लिया था। कुछ साल पहले कनेक्शन का लोड बढ़वाकर 200 किलोवाट कराया गया था। इसी कनेक्शन से आसपास के घरों में बिजली दी जाती थी। कटिया निगम को सुचारू तरीके से चलाने के लिए 250 केवीए का ट्रांसफार्मर भी लगाया गया था। साथ ही एक एलटी लाइन भी पूरे इलाके में बिछाई गई थी। ये एलटी लाइन अन्य घरों तक जाती थी जिनसे घर में बिजली पहुंचती थी। सभी को अवैध तरीके से कनेक्शन देते थे।

