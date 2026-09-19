फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Prerna Vimarsh 2026 Focus on understanding youth power rather than just Gen-Z

प्रेरणा विमर्श 2026 में Gen-Z’ नहीं, युवा शक्ति को समझने पर जोर

Sat, 19 Sep 2026 10:25 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:25 PM IST
Prerna Vimarsh 2026 Focus on understanding youth power rather than just Gen-Z
प्रेरणा विमर्श 2026 में Gen-Z’ नहीं, युवा शक्ति को समझने पर जोर सीएम योगी आदित्यनाथ कल करेंगे 5 हजार युवाओं से संवाद नारी शक्ति के बाद अब युवाओं की बारी, GBU में ‘नई सोच’ पर खुलेगा संवाद पेश है अंकुर त्रिपाठी की ग्रेटर नोएडा के जीबीयू से खास रिपोर्ट
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अलीगढ़ के नगौला गांव में गणेश प्रतिमा स्थापना, सुबह-शाम आरती से नमन

अलीगढ़ के नगौला गांव में गणेश प्रतिमा स्थापना, सुबह-शाम आरती से नमन
Aligarh
19 Sep 2026

श्रीनगर में परिवहन बसों को रोककर विरोध, यात्री परेशान

Pauri:Protest in Srinagar halts transport buses; passengers inconvenienced
Pauri
19 Sep 2026

15 दिन में पीएचसी ऊखीमठ के उच्चीकरण का शासनादेश जारी करने का आश्वासन

Rudraprayag:Assurance given to issue a government order within 15 days for the upgradation of PHC Ukhimath
Rudraprayag
19 Sep 2026

अमृतसर: किसान मजदूर मोर्चा नेता पंधेर ने पंजाब सरकार पर धान खरीद व मंडी आवक को लेकर उठाए सवाल

Kisan Mazdoor Morcha leader Pandher raised questions with the Punjab government regarding paddy procurement and market arrivals.
Amritsar
19 Sep 2026

जयपुर के निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: दो मृतकों के शव आपस में बदले, एक परिवार दूसरे का शव लेकर निकला

Major Negligence at Jaipur Private Hospital Bodies of Two Deceased Swapped Handed to Wrong Families
Jaipur
19 Sep 2026
विज्ञापन

रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी विकास कार्यों की बड़ी सौगात, गांव काकोड़िया में जनसभा का किया आयोजन

Health Minister Aarti Singh Rao gifts major development projects to Rewari; holds a public meeting in Kakodia village.
Rewari
19 Sep 2026

भिवानी में घर के अंदर फंदे से लटका मिला दो बच्चों की मां का शव, पति के खिलाफ के दर्ज; मृतका के भाई ने लगाए आरोप

Body of mother of two found hanging inside home in Bhiwani; case registered against husband; deceased's brother levels allegations.
Bhiwani
19 Sep 2026
विज्ञापन

वीडियो: चंबा में राज्य स्तरीय सीनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ

State-level Senior Women's Chess Championship kicks off in Chamba.
Chamba
19 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: बनी में एनएचएम कर्मचारियों से मिले विधायक रामेश्वर सिंह, विधानसभा में मांगें उठाने का दिया भरोसा

Bani MLA Dr. Rameshwar Singh met with NHM employees and assured them that he would raise their issues in the Legislative Assembly.
Kathua
19 Sep 2026

जम्मू: मीरा साहिब में तीन घरों में एक साथ चोरी, लाखों के गहने लेकर फरार हुए चोर

Thefts occur simultaneously in three houses in Kotli Miyan Fatta; thieves make off with jewelry worth lakhs.
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: एनएचएम कर्मचारियों ने गीत के जरिए बुलंद की आवाज, डोडा में गूंजा हम होंगे कामयाब

Amid the ongoing UT Level strike cum protest,
Jammu
19 Sep 2026

﻿जम्मू: सात जिलों के खिलाड़ियों का सांबा में जमावड़ा, वुशु प्रतियोगिता का हुआ आगाज

Inter-district divisional-level Wushu competition kicks off in Samba; DC Ayushi Sudan boosts players' morale.
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल फिर 72 घंटे बढ़ी, नियमितीकरण और समान वेतन की मांग पर अड़े

NHM workers extend strike by 72 hours
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: रियासी में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू, नई बस्ती में विधायक ने किया उद्घाटन

Kendriya Vidyalaya classes have commenced in the building constructed at the DIET (District Institute of Education and Training) in Nai Basti, Reasi.
Jammu
19 Sep 2026

युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा।

Dehradun:Union Minister of State Ajay Tamta distributing appointment letters to the youth
Dehradun
19 Sep 2026

कठुआ: मोदी के जन्मदिन पर बनी में जगमगाए 5 हजार से अधिक

Preparations underway to light over 5,000 earthen lamps in Bani; meeting of BJP workers held.
Kathua
19 Sep 2026

जम्मू: कठुआ बाजार पहुंचे विधायक डॉ. भरत भूषण, विकास कार्यों का लिया जायजा

MLA Dr. Bharat Bhushan visited Kathua market on Wednesday and took stock of the ongoing development in various sectors.
Kathua
19 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: वेस्ट पाकिस्तान शरणार्थियों की मांगें अब भी लंबित, पुनर्वास और जमीन के मालिकाना हक में तेजी की मांग

India-Pakistan of 1947
Kathua
19 Sep 2026

जम्मू: एनएचएम कर्मियों के समर्थन में पहुंचे भाजपा नेता, आंदोलन को दिया समर्थन

BJP leaders arrived in support of NHM employees.
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मियों के धरने में पहुंचे भाजपा नेता, मांगों को दिया समर्थन

Performance of doctors and other personnel appointed under the National Rural Health Mission
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: एम्स विजयपुर में भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, बजरंग दल ने तीसरी बार किया प्रदर्शन

Alleged irregularities regarding the recruitment process at AIIMS Vijaypur
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: नागपंचमी पर टारडा के बाबा सुरगल देवस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब

A fair was organized at the Baba Surgal shrine in Tarda on the auspicious occasion of Nag Panchami.
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: अदालत में पेश हुए विधायक मेहराज मलिक, कहा- कानून का सम्मान और न्यायपालिका पर भरोसा

Mehraj Malik lashes out after court appearance: "Top bureaucrats keep the law in their back pockets."
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: डोडा के 12 किसान चंबा रवाना, आधुनिक बागवानी तकनीक सीखेंगे

12 farmers from Doda leave for a four-day horticulture exposure tour to Chamba.
Jammu
19 Sep 2026

अयोध्या में सपा जिलाध्यक्ष जय सिंह यादव का रुदौली में स्वागत

अयोध्या में सपा जिलाध्यक्ष जय सिंह यादव का रुदौली में स्वागत
Ayodhya
19 Sep 2026

जम्मू: विजयपुर स्कूल में हिंदी दिवस की धूम, विद्यार्थियों ने भाषा के गौरव पर रखे विचार

Hindi Diwas at Vijaypur Government Higher Secondary School
Jammu
19 Sep 2026

जम्मू: अवैध निर्माण के मुद्दे के बीच हर्षदेव सिंह के मकान की अनुमति पर उठे सवाल

Issues raised by former Education Minister Harsh Dev Singh regarding illegal construction in the city.
Jammu
19 Sep 2026

अयोध्या में सांसद चंद्रशेखर ने जनसभा को किया संबोधित, सरकार पर साधा निशाना

अयोध्या में सांसद चंद्रशेखर ने जनसभा को किया संबोधित, सरकार पर साधा निशाना
Ayodhya
19 Sep 2026

कानपुर: गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से गूंजी पनकी नहर, अबीर-गुलाल उड़ाकर बप्पा को दी विदाई

Kanpur Panki Canal echoes with chants of Ganpati Bappa Morya
Kanpur
19 Sep 2026

वीडियो: कुमारहट्टी में वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू

Video: Virbhadra Singh Memorial Open National Badminton Tournament begins in Kumarhatti.
Solan
19 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed