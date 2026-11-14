ग्रेटर नोएडा वेस्ट: ला रेजिडेंसिया सोसायटी के बेसमेंट में आग, धुआं देखकर मची अफरा-तफरी; दमकल ने पाया काबू

ग्रेनो वेस्ट की ला रेसिडेंशिया सोसाइटी में शनिवार शाम एक निर्माणाधीन टावर के बेसमेंट में आग लग गई। बेसमेंट में पड़े कूड़े और प्लास्टिक के पाइपों में आग लगने से उठे धुएं ने पूरी सोसाइटी को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते धुआं सोसाइटी के टावरों और आसपास के क्षेत्र में फैल गया। इससे सोसाइटी के निवासियों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

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