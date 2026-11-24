{"_id":"6b0568e2844bf6cf530a725e","slug":"video-passengers-face-inconvenience-at-noida-sector-33-railway-reservation-center-only-one-out-of-eight-counters-is-open-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा के सेक्टर-33 रेलवे आरक्षण केंद्र पर यात्री परेशान, 8 में से खुला एक काउंटर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा में सेक्टर-33 स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र पर बने 8 काउंटरों में से केवल एक काउंटर ही खुल रहा है, जिससे लंबी कतारें लगी हैं और यात्री घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। यात्री नरेंद्र ने बताया कि वह दिव्यांग हैं। उन्होंने काउंटर पर दिव्यांग कार्ड भी दिखाया, फिर भी उन्हें लाइन में पीछे भेज दिया गया। यही हाल महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के साथ भी देखने को मिला। पूछने पर कर्मचारियों ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण केवल एक ही काउंटर संचालित किया जा रहा है। यात्रियों ने मांग की है कि सभी काउंटर खोले जाएं ताकि दिव्यांग, महिलाओं और बुजुर्गों को राहत मिल सके।

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