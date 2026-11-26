ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: देर रात कार की जोरदार टक्कर से टूटा बड़ा पेड़, नाले में गिरने से बची कार
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 26 Nov 2026 01:07 PM IST
सार
एलजी और मोजर बेयर गोलचक्कर के बीच रात में एक कार की जोरदार टक्कर से बड़ा पेड़ टूट गया। हालांकि, कार नाले में गिरने से बच गई और हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई।
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विस्तार
एलजी और मोजर बेयर गोलचक्कर के बीच रात में एक कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क किनारे लगा एक बड़ा पेड़ टूट गया। वहीं, कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरने से बाल-बाल बच गई।
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हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर आसपास के लोगों में चर्चा रही। हालांकि, हादसा किस वाहन से हुआ और कार में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। सूरजपुर कोतवाली पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।
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