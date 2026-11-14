{"_id":"6af8401c665e19d6f90278f3","slug":"video-greater-noida-fire-on-the-ground-floor-of-la-residencia-society-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: ला रेजिडेंसिया सोसायटी के भू-तल में आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा: ला रेजिडेंसिया सोसायटी के भू-तल में आग

अनुज कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 05:10 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 05:10 PM IST







Link Copied



ग्रेनो वेस्ट स्थित ला रेजिडेंसिया सोसाइटी के भू-तल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी जान सुरक्षित रहीं। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। ... और पढ़ें

विज्ञापन