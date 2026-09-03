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खेल मैदान को बचाने के लिए जेन-जी ने दी आंदोलन की चेतावनी
ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-37 स्थित क्षेत्रीय खेल परिसर मैदान को बचाने की मुहिम अब जेन-जी आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। मैदान में हॉकी स्टेडियम बनाने की प्रस्तावित योजना के विरोध में बुधवार सुबह बड़ी संख्या में जेन-जी मैदान में एकत्र हुए और प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जेन-जी का कहना है कि मैदान में शहर के खिलाड़ी करीब 15 से 20 विभिन्न खेलों का अभ्यास करते हैं। ऐसे में मौजूदा खेल गतिविधियों को प्रभावित कर यहां स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए।
क्षेत्रीय खेल परिसर बचाओ समिति के सदस्य सतेंद्र नागर का कहना है कि मैदान को बचाने के लिए पहले जनप्रतिनिधियों और प्राधिकरण को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कई सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी समर्थन पत्र लिए गए हैं। इसके बावजूद मंगलवार को प्राधिकरण की ओर से स्टेडियम निर्माण के लिए मैदान में मार्किंग शुरू कर दी गई। जेन-जी का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें पुलिस और प्राधिकरण कर्मियों की ओर से जेल भेजने की धमकी दी गई। यदि उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, तो बड़ा आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी आला अधिकारियों की होगी। उन्होंने मांग की कि हॉकी स्टेडियम के लिए वैकल्पिक स्थान पर विचार किया जाए और मौजूदा खेल मैदान को विभिन्न खेलों के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद मुहिम से जुड़े प्रतिनिधियों ने प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर सीईओ के नाम दोबारा ज्ञापन सौंपा। इसमें आरडब्ल्यूए और जनप्रतिनिधियों के पत्रों के साथ पूर्व पत्राचार की प्रतियां भी संलग्न की गईं और मैदान की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई।
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