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नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने मानसिक संतुलन पर की चर्चा

Sun, 11 Oct 2026 01:10 AM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:10 AM IST
Experts discussed mental balance in seminar organized at Maharishi University
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का बोझ और समय की कमी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है। मानसिक अशांति कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है और शरीर को बीमारियों का घर बना रही है। इसी गंभीर समस्या के समाधान और जन-जागरूकता के लिए स्पिरिचुअल रीजेनेरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा ने ‘तनाव से ठहराव की ओर’ पहल शुरू की है।
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