{"_id":"6ad62226713fd5114f093e40","slug":"video-durga-puja-on-maha-ashtami-at-amrapali-dream-valley-in-greater-noida-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: आम्रपाली ड्रीम वैली में महाष्टमी पर दुर्गा पूजन का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएजा वेस्ट स्थित आम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी में दुर्गा पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मां महागौरी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद आयोजित भजन संध्या में वृंदावन के भजन गायक सूरज गोस्वामी ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। आयोजन समिति और एओए ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी निवासियों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों का आभार जताया।

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