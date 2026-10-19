{"_id":"6ad631b864185c2bc7098d4b","slug":"video-conclusion-of-the-seva-sankalp-abhiyan-service-pledge-campaign-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"सेवा संकल्प अभियान का समापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान शुक्रवार को संपन्न हो गया। नोएडा के सेक्टर-65 स्थित गोपाल नमो सेवा केंद्र पर पिछले एक माह से चल रहे इस अभियान के तहत 34वें मेगा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल के नेतृत्व में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चले इस विशेष अभियान में कुल 754 लोगों ने सहभागिता की। इनमें से 606 पात्र लाभार्थियों को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की 9 से अधिक योजनाओं से जोड़ा गया।

... और पढ़ें