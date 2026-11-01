{"_id":"6ae73b1b5d3653b1840db31f","slug":"video-chhath-puja-committees-in-greater-noida-west-raise-concerns-demand-repair-of-ghats-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेनो वेस्ट में छठ पूजा समितियों ने उठाईं समस्याएं, घाटों की मरम्मत कराने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा में छठ पर्व से दो दिन पहले अनुमति मिलने से हर साल परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी पुलिस बल नहीं मिल पाता है,तो कभी घाटों पर व्यवस्था आखिरी समय पर जिम्मेदारों की ओर से की जाती है। इससे रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और पानी भरने जैसी व्यवस्थाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। यदि पूजा से कम से कम पांच दिन पहले घाटों की मरम्मत और रखरखाव का काम पूरा करा दिया जाए तो समितियों को अन्य तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

... और पढ़ें