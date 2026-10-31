{"_id":"6ae588adebeb55a4530fd8cd","slug":"video-waterlogging-in-a-park-in-gurugram-due-to-rain-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: बारिश से पार्क में जलभराव, सुबह रहा खाली; लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश के कारण एक पार्क में पानी भर गया। सुबह यह पार्क पूरी तरह खाली रहा और कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया। इस जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हुई। एक व्यक्ति ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है जब पार्क ठीक नहीं रख पा रहा नगर निगम तो शहर का क्या हाल होगा। चार आठ मरला स्थित इंदिरा पार्क का नजारा है। जहां पर रोजाना सुबह-शाम भारी भीड़ नजर आती है।

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