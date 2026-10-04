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गुरुग्राम: सिविल लाइन में सीवर कार्य से झांडसा रोड पर यातायात बाधित
गुरुग्राम में सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर लाइन निर्माण से यातायात बाधित,सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर लाइन के निर्माण कार्य के कारण झांडसा रोड से आने वाले यातायात को बंद कर दिया गया है। यह कार्य उपायुक्त आवास की लाइन ठीक होने के दौरान किया जा रहा है। निर्माण कार्य और यातायात पर प्रभाव पड़ रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते झाडंसा रोड से आने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। यह निर्माण कार्य बारिश से पहले पूरा होना था, लेकिन सड़क खुदी होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। उपायुक्त आवास की लाइन को ठीक करने के साथ-साथ यह सीवर लाइन का काम भी किया जा रहा है।
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